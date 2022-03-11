Вайсфельд: «Салават» навяжет борьбу «Трактору». Другой вопрос, каким будет результат

Эксперт «Матч ТВ» Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от выступления «Салавата Юлаева» в серии 1/4 финала Кубка Гагарина с «Трактором».
«Меня удивило не то, что «Салават» без легионеров прошёл «Сибирь», а сама тактика новосибирской команды. Понятно, что она весь сезон играла в глухой обороне, но мне кажется, что против такого состава уфимцев эта тактика изначально была проигрышной. Что касается «Салавата», то сам факт того, что команда оказалась в таких условиях, ослабил её. С другой стороны, молодые ребята вышли на ведущие роли. У них есть возможность играть в плей-офф в ключевых ситуациях. Думаю, что прогресс у них будет очень большой.
Кадейкин и Тихонов и раньше были лидерами команды, просто сейчас их значимость увеличилась. При всём уважении к «Сибири» это не топ-клуб, и её точно так же покинули иностранцы в лице Сятери, Йокипакки и Шора. И это проблема. Большие клубы всегда легче переживают проблемы с составом, чем маленькие команды. Скамейка у «Сибири» не такая длинная, как у «Салавата» или тем более у СКА.
От игры Кадейкина у «Салавата» и раньше многое зависело, но сейчас стало зависеть ещё больше. Глеба Кузьмина, наверное, уже нельзя назвать молодым, так как он достаточно давно играет в системе клуба. Но он очень неплохо сейчас выглядит. Да и остальные молодые ребята держат уровень. Нельзя сказать, что кто-то из них провалился. Но также не могу сказать, что меня кто-то удивил. Навязать борьбу «Трактору» «Салават» сможет, это сто процентов. Другой вопрос в том, каким будет результат. Ситуация меняется каждый день, очень много факторов. С другой стороны, у Уфы достаточно времени на восстановление. Поэтому она, конечно, сможет навязать борьбу челябинцам», — сказал Вайсфельд в интервью «Чемпионату».
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