New York Times: Овечкина переубедили заменить фото с Путиным в профиле «Инстаграма»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин хотел заменить фотографию в профиле «Инстаграма» с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на символ мира, сообщает New York Times.



По информации издания, хоккеист собирался сделать это после пресс-конференции, состоявшейся 25 февраля. Однако Овечкину посоветовали оставить текущую фотографию с Путиным. Отмечается, что в России сейчас находятся жена, двое детей и родители игрока.



Напомним, в 2017 году Овечкин создал движение Putin Team в поддержку президента России.



36-летний россиянин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он стал обладателем Кубка Стэнли — 2018 в составе «Кэпиталз». Всего на его счету 1254 матча в НХЛ, в которых он набрал 1390 (766+624) очков.