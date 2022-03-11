Хабаров: «Северсталь» будет биться с «Динамо» только за победу, нам терять уже нечего

Защитник «Северстали» Макар Хабаров поделился мнением о поражении своей команды в пятом матче серии плей-офф КХЛ с московским «Динамо» (2:5). Столичный клуб ведёт в серии со счётом 3-2. Примечательно, что «Динамо» одержало три победы подряд.
«Проиграли из-за своих же ошибок, удалений. Нужно возвращать серию сюда, обратно, побеждать дома. Сразу же пропустили шайбу во втором периоде, чуть-чуть «Динамо» почувствовало. Они на эйфории забили ещё две, мы допустили ошибки. Хорошо, что начали исправлять ситуацию, счёт был 2:3. Удаления нам подпортили игру.
Разберём ошибки. В Череповце будем биться только за победу, нам терять уже нечего. Нас ничего не сковывает. Мы играем по заданию тренера. Давайте дождёмся 12 марта», — цитирует Хабарова пресс-служба клуба.
- 11 марта 2022
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