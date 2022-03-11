Николай Кулёмин ответил на вопрос, сможет ли «Салават» разгромить в серии «Трактор»

Нападающий «Салавата Юлаева» Николай Кулемин высказался о выходе команды во второй раунд плей-офф Континентальной хоккейной лиги после победы над «Сибирью».

«Была тяжелая серия. Каждый матч был сложный. Допускали ошибки, которые не нужно делать в дальнейшем. Очень хорошо, что прошли первый раунд.

Насколько удалось нашей тройке справиться с ролью первого звена? Я думаю, это решать болельщикам. Стараемся делать то, что от нас требовали тренеры. Получали достаточно времени в сезоне. Стараемся вести за собой команду.

Освоились ли в большинстве? Стараемся больше разговаривать, смотреть видео. У нас сыгранное звено, проблем не возникает.

Обыграем ли «Трактор» со счетом 4:0? Посмотрим. Будем готовиться. Сделаем все, что от нас потребуется», — цитирует Кулёмина «ГорОбзор».

Первый матч между «Трактором» и «Салаватом» состоится 17 марта в Челябинске. Начало встречи — в 17:00 мск.