Жарков — о серии с «Ак Барсом»: Казань играет в своём стиле. Нам надо их побеждать и всё

Нападающий «Авангарда» Владимир Жарков высказался о пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом». Омский клуб на данный момент ведёт в серии 3-2, проиграв в овертаймах в двух последних встречах.

«Конечно, обидно упустить победу, но готовимся дальше. Это хоккей, серия плей-офф продолжается. Так что копим все эмоции на следующий матч.

Тактические детали? Нет, ничего нового не было. От нас требовалось выйти и победить, ничего более. Считаю, что получилась зрелищная, обоюдоострая игра. Был высокий накал встречи, отсюда и большое количество удалений, так что, думаю, игра понравилась всем, кто смотрел.

Стало больше хитов? Думаю, что так всегда в плей-офф. Такой хоккей, все бьются, идёт борьба за Кубок. Большинство — это очень важный компонент, конечно. Здорово, когда у тебя работает и меньшинство и большинство. Раз они нам тоже забили в пять на четыре, то будем сейчас работать над игрой в четыре на пять.

Как «Ак Барс» в целом? Казань всё также играет в своём стиле — активно и агрессивно. Нам просто надо их побеждать и всё. В Балашихе мы ожидаем только победу», — приводит слова Жаркова Metaratings.

Шестой матч серии между «Авангардом» и «Ак Барсом» состоится завтра, 12 марта, в Балашихе. Начало запланировано на 17:00 мск.