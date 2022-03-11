TSN: некоторые российские игроки НХЛ рассматривают возможность получения убежища в США

Некоторые российские хоккеисты Национальной хоккейной лиги думают о получении убежища или вида на жительство в США. Хоккеисты, их представители и клубы НХЛ уже связывались с иммиграционными юристами, чтобы обсудить процесс подачи заявления на убежище или вид на жительство. Об этом сообщает TSN.
«Команды напуганы. Они обеспокоены тем, что российским игрокам в их системах может потребоваться покинуть страну или что их визы могут не продлить. Беспокойство вызывает вопрос о санкциях. США и Канада почти каждый день вводят новые санкции в отношении России, и невозможно сказать, что это будет означать для выдачи новых виз иностранным хоккеистам.
Я не ожидаю, что правительство США отменит визы для российских профессиональных хоккеистов, которые уже находятся здесь. Есть очень реальная и обоснованная озабоченность по поводу того, что может произойти с новыми визами в будущем», — приводит TSN слова визового юриста НХЛ и АХЛ Джо Кирквуда.
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