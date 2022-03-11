КХЛ не будет отменять ковид-протокол на матчах плей-офф

Руководство Континентальной хоккейной лиги не будет отменять ковид-протокол на матчах плей-офф до конца нынешнего сезона.

«Лига не планирует отменять ковид-протокол на матчах плей-офф сезона-2021/22. Советом директоров КХЛ было принято положение, которое действует до окончания сезона. Чистые зоны будут действовать до конца плей-офф в целях профилактики распространения ОРВИ (в том числе COVID-19) среди игроков и персонала клубов КХЛ, Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) И Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Кроме того, по результатам скринингового тестирования от ПЦР-тестов освобождены почти все игроки клубов КХЛ. Требования по доступу зрителей на арену определяются региональными властями», — приводит ТАСС заявление пресс-службы КХЛ.