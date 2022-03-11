Андрей Локтионов рассказал, на кого из центрфорвардов равнялся в юности

Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов рассказал, на кого из российских центральных нападающих он хотел был похожим в юности.

«Где мне комфортнее: на краю или в центре? Центральному нужно страховать своих крайних. Это более объёмная работа, чем на фланге, где руки развязаны. Вингеру особо не надо работать в углах, возвращаться в оборону, толкаться. В общем, меньше тратишь сил. Но я — центральный. Как в четыре года пришёл в хоккей, так себя и воспринимаю.

Ориентир среди центральных нападающих? Моему поколению повезло, перед глазами были великие центры. Сергей Фёдоров, прежде всего. А Игорь Ларионов чего стоит? Я, пока рос, много классных центральных видел», — сказал Локтионов в интервью официальному сайту Континентальной хоккейной лиги.