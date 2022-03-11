Вайсфельд: удивляет, как много судьи позволяют Хартли во время матчей. Уже не первый год

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался о поведении главного тренера «Авангарда» Боба Хартли во время матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги с «Ак Барсом».

Напомним, Хартли провёл жёсткий разговор с руководителем Департамента судейства Континентальной хоккейной лиги Алексеем Горским после пятого матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина — 2022 с «Ак Барсом» (3:4, ОТ).

«Мы не знаем, о чем Хартли говорил с Горским на этом видео. Может быть, они обсуждали рыбалку? Также мы не знаем, что именно значил жест, который показал Хартли. Может быть, он изображал действия хоккеистов на льду? Так что у меня большие сомнения, что конкретно это видео может стать предметом для каких-либо санкций.

Меня удивляет, насколько много судьи позволяют Хартли во время матчей. Это продолжается уже не первый год. Так что, наверное, не стоит удивляться, что он позволяет себе такое после матчей», – приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».