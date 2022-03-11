Вайсфельд оценил момент с Кэмпфером и Чистяковым в 5-м матче серии «Ак Барс» — «Авангард»
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Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался об эпизоде с нарушением правил защитника «Ак Барса» Стивена Кэмпфера против защитника «Авангарда» Семёна Чистякова во время пятого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Просмотрев этот эпизод с разных ракурсов, могу сказать, что Кэмпфер, конечно, попал в голову Чистякову. Нарушение определённо было. Я бы на месте судей просмотрел бы видео даже после того, как Кэмпферу дали две минуты. Вдруг эпизод заслуживает пятиминутного штрафа? Я удивлён, что этого дополнительного просмотра не было», – приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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