Вайсфельд оценил момент с Кэмпфером и Чистяковым в 5-м матче серии «Ак Барс» — «Авангард»

Известный хоккейный функционер Леонид Вайсфельд высказался об эпизоде с нарушением правил защитника «Ак Барса» Стивена Кэмпфера против защитника «Авангарда» Семёна Чистякова во время пятого матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Просмотрев этот эпизод с разных ракурсов, могу сказать, что Кэмпфер, конечно, попал в голову Чистякову. Нарушение определённо было. Я бы на месте судей просмотрел бы видео даже после того, как Кэмпферу дали две минуты. Вдруг эпизод заслуживает пятиминутного штрафа? Я удивлён, что этого дополнительного просмотра не было», – приводит слова Вайсфельда «БИЗНЕС Online».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.