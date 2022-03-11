37-летний Павелски подписал новый контракт с «Далласом» на год и $ 5,5 млн
Поделиться
«Даллас Старз» и американский нападающий Джо Павелски договорились о подписании нового контракта. 37-летний хоккеист согласовал с клубом соглашение на один год с кэпхитом $ 5,5 млн.
Также в контракт включены бонусы – до $ 500 тыс. Условия: $ 100 тыс. за каждые 10 сыгранных матчей в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги.
В регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона Джо Павелски набрал 59 (22+37) очков в 56 матчах при показателе полезности «+14».
Действующее соглашение Павелски с кэпхитом в $ 7 млн в год рассчитано до конца нынешнего сезона.
Следующий матч регулярки «Даллас» проведёт дома 13 марта. Соперником «Старз» станут «Нью-Йорк Рейнджерс», начало встречи — в 04:00 по московскому времени.
Комментарии
- 11 марта 2022
-
22:59
-
22:35
-
21:43
-
21:05
-
20:13
-
19:51
-
19:23
-
18:58
-
18:48
-
18:42
-
17:58
-
17:28
-
16:57
-
16:27
-
16:09
-
15:45
-
14:46
-
14:33
-
13:55
-
13:11
-
13:02
-
12:55
-
12:25
-
11:56
-
11:53
-
11:38
-
10:49
-
10:21
-
10:11
-
10:05
-
09:32
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:46
Партнерский контент