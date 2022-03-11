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37-летний Павелски подписал новый контракт с «Далласом» на год и $ 5,5 млн

37-летний Павелски подписал новый контракт с «Далласом» на год и $ 5,5 млн
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«Даллас Старз» и американский нападающий Джо Павелски договорились о подписании нового контракта. 37-летний хоккеист согласовал с клубом соглашение на один год с кэпхитом $ 5,5 млн.

Также в контракт включены бонусы – до $ 500 тыс. Условия: $ 100 тыс. за каждые 10 сыгранных матчей в следующем сезоне Национальной хоккейной лиги.

В регулярном чемпионате НХЛ текущего сезона Джо Павелски набрал 59 (22+37) очков в 56 матчах при показателе полезности «+14».

Действующее соглашение Павелски с кэпхитом в $ 7 млн в год рассчитано до конца нынешнего сезона.

Следующий матч регулярки «Даллас» проведёт дома 13 марта. Соперником «Старз» станут «Нью-Йорк Рейнджерс», начало встречи — в 04:00 по московскому времени.

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