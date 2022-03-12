Капризов – второй игрок в истории «Миннесоты», забросивший 30 шайб менее чем в 60 играх
Поделиться
24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», благодаря чему покорил планку в 30 голов за сезон и отметился статистическим достижением.
Как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов, проведя 56 матчей в текущем сезоне, стал вторым игроком в истории «Уайлд», забросившим 30 шайб менее чем в 60 встречах, после Мариана Габорика.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего за карьеру в НХЛ Капризов провёл 111 матчей, в которых записал в свой актив 57 голов и сделал 67 результативных передач.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Новость по темеКирилл Капризов забил 30-й гол в сезоне НХЛ
Комментарии
- 12 марта 2022
-
06:47
-
06:37
-
06:07
-
05:54
-
05:34
-
05:27
-
03:57
- 11 марта 2022
-
23:41
-
22:59
-
22:35
-
21:43
-
21:05
-
20:13
-
19:51
-
19:23
-
18:58
-
18:48
-
18:42
-
17:58
-
17:28
-
16:57
-
16:27
-
16:09
-
15:45
-
14:46
-
14:33
-
13:55
-
13:11
-
13:02
-
12:55
-
12:25
-
11:56
-
11:53
-
11:38
-
10:49
Партнерский контент