Капризов – второй игрок в истории «Миннесоты», забросивший 30 шайб менее чем в 60 играх

24-летний российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс», благодаря чему покорил планку в 30 голов за сезон и отметился статистическим достижением.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов, проведя 56 матчей в текущем сезоне, стал вторым игроком в истории «Уайлд», забросившим 30 шайб менее чем в 60 встречах, после Мариана Габорика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Всего за карьеру в НХЛ Капризов провёл 111 матчей, в которых записал в свой актив 57 голов и сделал 67 результативных передач.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».