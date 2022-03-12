27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» одержать победу на «Виннипегом»

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, ставшей для них второй кряду.
В составе «островитян» дублем отметился Джош Бейли, ещё по шайбе на счету Брока Нельсона, Андерса Ли и Кэла Клаттербака (пустые ворота). За «Джетс» отличились Кайл Коннор и Блейк Уилер.
25-летний российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников за 13 минут 14 секунд на льду результативными действиями не отметился, заработав коэффициент полезности «-1».
Ворота «Айлендерс» в этой игре защищал российский голкипер Семён Варламов, отразивший 27 бросков из 29. Его визави и коллега по амплуа из «Джетс» Коннор Хеллебайк совершил 33 сейва.
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