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27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» одержать победу на «Виннипегом»

27 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» одержать победу на «Виннипегом»
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В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, ставшей для них второй кряду.

В составе «островитян» дублем отметился Джош Бейли, ещё по шайбе на счету Брока Нельсона, Андерса Ли и Кэла Клаттербака (пустые ворота). За «Джетс» отличились Кайл Коннор и Блейк Уилер.

25-летний российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников за 13 минут 14 секунд на льду результативными действиями не отметился, заработав коэффициент полезности «-1».

Ворота «Айлендерс» в этой игре защищал российский голкипер Семён Варламов, отразивший 27 бросков из 29. Его визави и коллега по амплуа из «Джетс» Коннор Хеллебайк совершил 33 сейва.

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НХЛ - регулярный чемпионат
12 марта 2022, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Нельсон (Бовиллье, Добсон) – 06:38 (5x4)   1:1 Коннор (Элерс, Пионк) – 16:58 (5x5)   2:1 Бейли (Пажо, Палмьери) – 21:09 (5x5)   3:1 Ли (Нельсон, Бовиллье) – 21:49 (5x5)   3:2 Уилер (Штястны, Демело) – 40:20 (5x5)   4:2 Бейли (Пелеч, Пажо) – 47:14 (5x5)   5:2 Клаттербак (Сизикас) – 55:16 (en)
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