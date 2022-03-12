Е. Кузнецов отметился дублем за 43 секунды в игре с «Ванкувером»

В эти минуты в Ванкувере (США) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 2:0.
Счёт в матче был открыт на отметке 5.34 – отличиться удалось 29-летнему форварду «столичных» Евгению Кузнецову, продлившему результативную серию до пяти игр. Ему ассистировали Ник Дженсен и Ти Джей Оши.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Уже спустя 43 секунды Кузнецов оформил дубль, реализовав численное преимущество с передач Александра Овечкина и Джона Карлсона.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, на счету Кузнецова уже 56 (18+38) очков в 57 матчах нынешнего регулярного чемпионата при коэффициенте полезности «+11».
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