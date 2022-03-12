Овечкин сравнялся с Халлом по набранным очкам за карьеру в истории НХЛ

В эти минуты в Ванкувере (Канада) на стадионе «Роджерс-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Ванкувер Кэнакс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт 1-й период, гости ведут в счёте – 2:0.
На седьмой минуте матча российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов оформил дубль, а его ассистентами выступили Александр Овечкин и Джон Карлсон, благодаря этому 36-летний капитан «Вашингтона» сравнялся с Бреттом Халлом по набранным баллам за карьеру в НХЛ.
В настоящий момент в активе Овечкина 1391 (766+625) очков в 1254 матчах в лиге, что позволяет выйти на 23-е место в списке бомбардиров за всю историю НХЛ. В активе Халла 1391 результативное действие в 1269 матчах за карьеру в НХЛ.
В текущей регулярке на счету Овечкина уже 71 (36+35) очко при коэффициенте полезности «+9» и 10 минутах штрафного времени в 57 матчах нынешнего сезона.
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