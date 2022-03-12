Барри Тротц стал третьим главным тренером в истории НХЛ, выигравшим 900 матчей в лиге

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, ставшей для них второй кряду.
Для наставника «островитян» Барри Тротца эта победа стала 900-й за карьеру в НХЛ в ранге главного тренера. 59-летний специалист стал третьим главным тренером в истории НХЛ, кому покорился данный рубеж. Рекорд принадлежит Скотти Боумэну (1244), а на втором месте располагается Джоэль Кенневилль (969).
Канадский специалист дебютировал в НХЛ в 1997 году, когда возглавил «Нэшвилл Предаторз». С американским клубом Тротц работал вплоть до 2014 года, после чего перешёл на работу в «Вашингтон Кэпиталз», с которым в 2018 год выиграл Кубок Стэнли. После победы в плей-офф Барри покинул столичную команду и возглавил «Айлендерс», где и работает по настоящее время.
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