Барри Тротц стал третьим главным тренером в истории НХЛ, выигравшим 900 матчей в лиге

В Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Виннипег Джетс». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2, ставшей для них второй кряду.

Для наставника «островитян» Барри Тротца эта победа стала 900-й за карьеру в НХЛ в ранге главного тренера. 59-летний специалист стал третьим главным тренером в истории НХЛ, кому покорился данный рубеж. Рекорд принадлежит Скотти Боумэну (1244), а на втором месте располагается Джоэль Кенневилль (969).

Канадский специалист дебютировал в НХЛ в 1997 году, когда возглавил «Нэшвилл Предаторз». С американским клубом Тротц работал вплоть до 2014 года, после чего перешёл на работу в «Вашингтон Кэпиталз», с которым в 2018 год выиграл Кубок Стэнли. После победы в плей-офф Барри покинул столичную команду и возглавил «Айлендерс», где и работает по настоящее время.