Александр Овечкин превзошёл результат Энди Батгейта по результативным передачам в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 83-е место по результативным передачам за карьеру в НХЛ, сделав голевую передачу в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:0, идёт второй период).
Российский форвард отметился 625-й передачей за карьеру в НХЛ, благодаря чему превзошёл результат Энди Батгейта по результативным передачам в НХЛ. Ближайшей целью для Овечкина теперь является показатель Майка Гартнера (627).
В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 58 матчах, в которых забросил 36 шайб и сделал 35 результативных передач при показателе полезности «+9» и 10 минутах штрафного времени. В матче с «Ванкувером» Овечкин набрал 1391-е очко за карьеру и догнал Бретта Халла по этому показателю.
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