Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Ак Барс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Овечкин превзошёл результат Энди Батгейта по результативным передачам в НХЛ

Александр Овечкин превзошёл результат Энди Батгейта по результативным передачам в НХЛ
Комментарии

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 83-е место по результативным передачам за карьеру в НХЛ, сделав голевую передачу в первом периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (2:0, идёт второй период).

Российский форвард отметился 625-й передачей за карьеру в НХЛ, благодаря чему превзошёл результат Энди Батгейта по результативным передачам в НХЛ. Ближайшей целью для Овечкина теперь является показатель Майка Гартнера (627).

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин принял участие в 58 матчах, в которых забросил 36 шайб и сделал 35 результативных передач при показателе полезности «+9» и 10 минутах штрафного времени. В матче с «Ванкувером» Овечкин набрал 1391-е очко за карьеру и догнал Бретта Халла по этому показателю.

Новость по теме
Овечкин сравнялся с Халлом по набранным очкам за карьеру в истории НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022