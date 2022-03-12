Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 12 марта

Сегодня, 12 марта, состоятся два матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Один из них будет сыгран в Западной конференции и один – в Восточной.

Западная конференция:

16:00 мск, «Северсталь» — «Динамо» (Москва) (счёт в серии 2-3).

Восточная конференция:

17:00 мск, «Авангард» — «Ак Барс» (счёт в серии 3-2).

Отметим, что «Ак Барс» сумел выиграть в последних двух матчах серии. «Динамо» — в трёх.

Победитель пары «Авангард» — «Ак Барс» в полуфинале конференции попадёт на магнитогорский «Металлург». «Северсталь» или «Динамо» станет соперником ЦСКА в следующем раунде.

Во вторую стадию плей-офф автоматически вышел московский «Спартак» — из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ. Также в следующий раунд пробились петербургский СКА, московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор» и «Салават Юлаев» из Уфы.