Расписание и время матчей плей-офф Кубка Гагарина — 2022 на 12 марта

Сегодня, 12 марта, состоятся два матча первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Один из них будет сыгран в Западной конференции и один – в Восточной.
Западная конференция:
16:00 мск, «Северсталь» — «Динамо» (Москва) (счёт в серии 2-3).
Восточная конференция:
17:00 мск, «Авангард» — «Ак Барс» (счёт в серии 3-2).
Отметим, что «Ак Барс» сумел выиграть в последних двух матчах серии. «Динамо» — в трёх.
Победитель пары «Авангард» — «Ак Барс» в полуфинале конференции попадёт на магнитогорский «Металлург». «Северсталь» или «Динамо» станет соперником ЦСКА в следующем раунде.
Во вторую стадию плей-офф автоматически вышел московский «Спартак» — из-за решения «Йокерита» сняться с плей-офф КХЛ. Также в следующий раунд пробились петербургский СКА, московский ЦСКА, магнитогорский «Металлург», челябинский «Трактор» и «Салават Юлаев» из Уфы.
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