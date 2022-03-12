У Овечкина забрали ассист в матче с «Ванкувером». Он вновь сравнялся с Халлом по очкам

У нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» 4:3 (ОТ) забрали результативную передачу. Изначально Александр был указан автором ассиста на Евгения Кузнецова во время третьего гола «столичных».

Таким образом, на счету Овечкина в матче с «Ванкувером» остался лишь один балл результативности. Александр, ранее обошедший Бретта Халла по набранным очкам за карьеру в НХЛ, вновь сравнялся с американцем по этому показателю.

В настоящий момент в активе Овечкина 1391 (766+625) очко в 1254 матчах в лиге. В активе Халла также 1391 результативное действие в 1269 матчах за карьеру в НХЛ. Они делят 23-е место в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю.