У Овечкина забрали ассист в матче с «Ванкувером». Он вновь сравнялся с Халлом по очкам
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У нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» 4:3 (ОТ) забрали результативную передачу. Изначально Александр был указан автором ассиста на Евгения Кузнецова во время третьего гола «столичных».
Таким образом, на счету Овечкина в матче с «Ванкувером» остался лишь один балл результативности. Александр, ранее обошедший Бретта Халла по набранным очкам за карьеру в НХЛ, вновь сравнялся с американцем по этому показателю.
В настоящий момент в активе Овечкина 1391 (766+625) очко в 1254 матчах в лиге. В активе Халла также 1391 результативное действие в 1269 матчах за карьеру в НХЛ. Они делят 23-е место в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю.
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