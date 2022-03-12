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Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в НХЛ
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге. 29-летний форвард сделал хет-трик в выездном матче регулярного чемпионата с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ). Таким образом, Кузнецов набрал 57 (19+38) очков в 57 играх сезона.

Отметим, что благодаря этому он вошёл в топ-10 самых результативных игроков в истории «Вашингтона».

Второй звездой дня признан нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джош Бейли. Он забросил две шайбы во встрече регулярки с «Виннипег Джетс» (5:2). Бейли забросил свои пятую и шестую шайбы в текущем сезоне НХЛ.

Третьим лучшим игроком дня стал голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри, отразивший 40 из 42 бросков в матче с «Вегас Голден Найтс» (5:2).

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