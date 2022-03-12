«Кузи должен был добить её». Лавиолетт — о шайбе Кузнецова после броска Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт высказался о том, что форвард команды Евгений Кузнецов «украл» возможную заброшенную шайбу у Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ).
Для Овечкина эта шайба могла стать 767-й в карьере. Благодаря этому Александр бы побил достижение Яромира Ягра по голам за всю историю лиги.
«Что ж, Кузи должен был добить её. У них там был защитник, уже готовый прихлопнуть его. Я не уверен, зашла бы шайба в ворота или нет, если бы он не тронул её. Её могли просто выбить с линии. Так что Кузнецов на 100 процентов поступил правильно», — приводит слова Лавиолетта в своём «твиттере» североамериканский журналист Том Гуллити.
Напомним, за «Вашингтон» в матче с «Ванкувером» хет-триком отметился 29-летний российский нападающий Евгений Кузнецов. Победную шайбу в овертайме забросил Ларс Эллер. Александр Овечкин сделал одну результативную передачу.
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