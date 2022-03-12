Веренски — о Чинахове: когда он на полную освоится в НХЛ, всем будет страшно

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски высказался об игре 21-летнего российского нападающего Егора Чинахова в Национальной хоккейной лиге.

«Когда он на полную освоится в НХЛ, всем будет страшно. Сегодня нам пришлось сильно постараться, чтобы выиграть. Для наших молодых хоккеистов, да и вообще для всех парней, такая победа очень важна.

Что касается моего гола, ребята отлично закрыли обзор вратарю. Он реально ничего не видел», – цитирует Веренски официальный сайт НХЛ.

Напомним, в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» сегодня, 12 марта, состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Миннесоту Уайлд». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (Б).

В основное время за «Коламбус» отличились Егор Чинахов и Зак Веренски, сравнявший счёт в игре за 32 секунды до конца основного времени. В овертайме команды не смогли выявить победителя, а в серии буллитов сильнее оказались хозяева – единственная шайба на счету 21-летнего российского форварда Чинахова.