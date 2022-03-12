Барри Тротц кратко высказался о 900-й тренерской победе в НХЛ
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал достижение 900 побед в Национальной хоккейной лиге в тренерском статусе.
Канадский специалист дебютировал в НХЛ в 1997 году, когда возглавил «Нэшвилл Предаторз».
«Это просто означает, что я здесь уже давно. У меня было несколько хороших игроков, и мы смогли выиграть некоторые игры», — приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.
Напомним, для наставника «островитян» сегодняшняя победа над «Виннипег Джетс» (5:2) стала 900-й за карьеру в НХЛ в ранге главного тренера. 59-летний специалист стал третьим главным тренером в истории НХЛ, кому покорился данный рубеж. Рекорд принадлежит Скотти Боумэну (1244), а на втором месте располагается Джоэль Кенневилль (969).
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