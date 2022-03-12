Капризов стал седьмым в истории «Миннесоты» по голам за сезон. До рекорда — 12 шайб

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов стал седьмым хоккеистом в истории клуба с 30 заброшенными шайбами за сезон.

Это достижение 24-летний россиянин установил после того, как забросил шайбу в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (2:3 Б) сегодня, 12 марта, в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Для россиянина этот гол стал 30-м в нынешнем сезоне. Также на его счету 43 результативные передачи в 56 играх.

До Капризова отметку в 30 голов за сезон несколько раз пробивали Мариан Габорик (5) и Брайан Ролстон (3). Также подобным достижением владеют Зак Паризе, Джейсон Поминвилл, Джейсон Цукер и Эрик Стаал.

Отметим, что до рекордов франшизы, установленных Габориком и Стаалом, Капризову осталось забросить 12 шайб. Для этого у Кирилла в этом сезоне остаётся ещё 25 матчей.