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37-летний Павелски прокомментировал подписание нового контракта с «Далласом»

37-летний Павелски прокомментировал подписание нового контракта с «Далласом»
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Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски прокомментировал подписание нового контракта с клубом.

«Моя жена Сара, сын Нейт и я полюбили Даллас и как город, и как организацию с первого дня. Мы серьёзно настроены на успех и полностью верим во владельца Тома Гальярди и генерального менеджера Джима Нилла, которые предоставляют нам все условия для этого. У нас отличная атмосфера в раздевалке, и для меня и моей семьи было важно показать, что мы все вовлечены в процесс.

Я очень горжусь всем этим и хочу продолжать играть. Я хочу играть на высоком уровне, и мне нужны игровые минуты. Я хочу иметь возможность быть на площадке в решающие моменты. Это то, что заставляет меня двигаться дальше», — приводит слова 37-летнего хоккеиста официальный сайт НХЛ.

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