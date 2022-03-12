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«Северсталь» — «Динамо» Москва: стали известны составы команд на шестой матч серии

«Северсталь» — «Динамо» Москва: стали известны составы команд на шестой матч серии
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Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Динамо» на шестой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Шугаев);
Пресс — Хлыстов, Морозов — Няттинен — Лишка;
Стенквист — Тимашов, Вовченко — Кодола — Пилипенко;
Хабаров — Макеев, Думбадзе — Гуслистов — Гераськин;
Чуркин — Алексеев, Емец — Подшивалов — Моисеев.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);
Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ведин;
Бойков — Сергеев, Линдберг — О'Делл — Рашевский;
Белов — Е. Зайцев, Клинкхаммер — Фисенко — Игумнов;
Новиков, Тринеев, Петунин — Ефремов — Муранов.

Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Динамо».

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