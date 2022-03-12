«Северсталь» — «Динамо» Москва: стали известны составы команд на шестой матч серии

Стали известны составы череповецкой «Северстали» и московского «Динамо» на шестой матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Северсталь»:

Подъяпольский (Шугаев);

Пресс — Хлыстов, Морозов — Няттинен — Лишка;

Стенквист — Тимашов, Вовченко — Кодола — Пилипенко;

Хабаров — Макеев, Думбадзе — Гуслистов — Гераськин;

Чуркин — Алексеев, Емец — Подшивалов — Моисеев.

«Динамо» Москва:

Ерёменко (Бочаров);

Миронов — Войнов, Галиев — Шипачёв — Ведин;

Бойков — Сергеев, Линдберг — О'Делл — Рашевский;

Белов — Е. Зайцев, Клинкхаммер — Фисенко — Игумнов;

Новиков, Тринеев, Петунин — Ефремов — Муранов.

Напомним, счёт в серии — 3-2 в пользу «Динамо».