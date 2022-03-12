Корбан Найт открыл счёт в матче «Авангард» — «Ак Барс»

В эти минуты в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» проходит шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» принимает казанский «Ак Барс». На момент написания новости идёт 20-я минута матча, хозяева ведут в счёте 1:0.
На 17-й минуте «Авангард» заработал первое большинство в матче и реализовал его. Сергей Толчинский получил пас от Арсения Грицюка и отдал вдоль ворот на Корбана Найта, который удачно подправил шайбу в сетку ворот – 1:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги
Напомним, после пяти матчей омичи выигрывают в серии. После трёх побед подряд, одна из которых была в Балашихе, «Авангард» дважды уступил.
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