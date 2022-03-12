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«Северсталь» сравняла счёт в серии с «Динамо». Победитель серии определится в седьмой игре

«Северсталь» сравняла счёт в серии с «Динамо». Победитель серии определится в седьмой игре
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В Ледовом дворце в Череповце завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась победой череповчан со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

На 7-й минуте хоккеисты «Северстали» в упорной борьбе у ворот бело-голубых затолкали шайбу. Она записана на Адама Лишку, его ассистентами стали Николай Тимашов и Йоонас Няттинен.

На 21-й отличился уже сам Няттинен, а на 28-й Даниил Вовченко сделал счёт 3:0. Сразу после гола вместо Александра Ерёменко защищать ворота «Динамо» вышел Иван Бочаров. На 29-й минуте Дмитрий Рашевский забросил первую шайбу динамовцев в матче.

На 31-й минуте защитник динамовцев Вячеслав Войнов в большинстве забросил шайбу – она стала для него четвёртой в текущем розыгрыше плей-офф. В регулярном чемпионате у Войнова пять голов в 40 играх.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 6-й матч
12 марта 2022, суббота. 16:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Лишка (Тимашов, Няттинен) – 08:23 (5x5)   2:0 Няттинен (Стенквист, Вовченко) – 20:57 (5x5)   3:0 Вовченко (Пилипенко) – 28:00 (5x5)   3:1 Рашевский (О'Делл) – 28:34 (5x5)   3:2 Войнов (О'Делл, Линдберг) – 29:53 (5x4)

Напомним, после шести матчей счёт в серии равный – 3-3. После первых двух игр в Москве «Северсталь» выигрывала 2-0, однако затем уступила трижды подряд: два раза дома и один – в гостях.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

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