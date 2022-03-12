В конце матча «Северстали» и «Динамо» произошли массовая стычка и драка

Несколько минут назад в Ледовом дворце в Череповце завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась победой череповчан со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).



В конце третьего периода в матче произошла массовая стычка, по итогам которой пятиминутный штраф получили Оскар Линдберг и Сергей Бойков (оба – «Динамо»), а также Йоонас Няттинен и Игорь Гераськин (оба – «Северсталь»).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Сразу же после нового вбрасывания динамовец Михаил Фисенко хотел устроить ещё одну драку и начал бить соперника, однако тот не поддался на провокацию.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги

Напомним, после шести матчей счёт в серии равный – 3-3. После первых двух игр в Москве «Северсталь» выигрывала 2-0, однако затем уступила трижды подряд: два раза дома и один – в гостях.