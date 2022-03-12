Кудашов прокомментировал поражение от «Северстали» в шестом матче серии
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Северстали» в шестом матче плей-офф.
«По большому счёту эта игра ничем не отличается от предыдущих. Такая же обоюдоострая: со столкновениями, с борьбой. Плохо начали, дали большой гандикап сопернику, потом отыграться было тяжело.
В конце матче потасовки произошли, это установка или эмоции? Это совершенно нормально, никто не хочет уступать: игроки пихаются, толкаются. Установок не было, просто потолкались.
Момент с Сергеевым? До конца не могу сказать что-то об этом моменте. С игры не так хорошо видно. Доволен одним удалением, есть положительная динамика по сравнению с предыдущими играми», – цитирует Кудашова официальный сайт «Динамо».
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