Кудашов прокомментировал поражение от «Северстали» в шестом матче серии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение от «Северстали» в шестом матче плей-офф.



«По большому счёту эта игра ничем не отличается от предыдущих. Такая же обоюдоострая: со столкновениями, с борьбой. Плохо начали, дали большой гандикап сопернику, потом отыграться было тяжело.



В конце матче потасовки произошли, это установка или эмоции? Это совершенно нормально, никто не хочет уступать: игроки пихаются, толкаются. Установок не было, просто потолкались.



Момент с Сергеевым? До конца не могу сказать что-то об этом моменте. С игры не так хорошо видно. Доволен одним удалением, есть положительная динамика по сравнению с предыдущими играми», – цитирует Кудашова официальный сайт «Динамо».

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