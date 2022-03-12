«Металлург» сыграет с «Авангардом» в полуфинале Восточной конференции

«Авангард» после победы над «Ак Барсом» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги вышел в полуфинал Восточной конференции, где сыграет с магнитогорским «Металлургом». Ранее «Магнитка» в пяти матчах выиграла у нур-султанского «Барыса».



Помимо этих команд, во втором раунде сыграют петербургский СКА с московским «Спартаком», а также челябинский «Трактор» с уфимским «Салаватом Юлаевым». ЦСКА встретится с победителем пары московское «Динамо» – «Северсталь».



Напомним, сегодня в Балашихе на «Арене-Балашиха имени Юрия Ляпкина» завершился шестой матч серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором омский «Авангард» принимал казанский «Ак Барс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

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