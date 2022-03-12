Сошников сталкивался с судьёй, Хартли праздновал на льду. Яркие фото победы «Авангарда»

12 марта в Подмосковье на льду стадиона «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» в шестом матче 1/4 финала Востока регулярного розыгрыша чемпионата КХЛ омский «Авангард» одержал уверенную победу над «Ак Барсом» и вышел в следующую стадию турнира. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Боба Хартли.

На 17-й минуте «Авангард» заработал первое большинство в матче и реализовал его. Сергей Толчинский получил пас от Арсения Грицюка и отдал вдоль ворот на Корбана Найта, который удачно подправил шайбу в сетку ворот – 1:0. На 40-й минуте Иван Телегин увеличил преимущество омичей, забив с передач Петера Цегларика и Алексея Береглазова.

Таким образом, серия завершилась победой «Авангарда» со счётом 4-2. Омичи вели в серии 3-0, но затем дважды подряд уступили. Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина соперники встречались в финале Восточной конференции, тогда «Авангард» выиграл в семи матчах.

Лучшие кадры с матча «Авангард» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.