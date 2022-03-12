Только одна серия первого раунда плей-офф КХЛ дошла до седьмого матча

Сегодня в Череповце «Северсталь» в шестом матче серии первого раунда плей-офф с московским «Динамо» обыграла соперника и сравняла счёт в серии – 3-3. Победитель определится в седьмом решающем матче. Это единственная серия, которая дошла до семи матчей.
Ранее в плей-офф вышли «Спартак», СКА, ЦСКА, «Металлург», «Трактор», «Авангард», «Салават Юлаев».
«Спартак» автоматически прошёл «Йокерит», после того как финская команда снялась с плей-офф КХЛ. СКА обыграл минское «Динамо» в четырёх матчах (4-0), с тем же счётом ЦСКА победил «Локомотив», а «Трактор» – «Нефтехимик». «Металлург» выиграл у «Барыса» 4-1, «Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» также 4-1. «Авангард» прошёл «Ак Барс» в шести матчах (4-2).
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