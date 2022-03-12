Хартли — об информационных атаках в серии с «Ак Барсом»: чувствуется привкус мыльной оперы

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги серии первого раунда плей-офф с казанским «Ак Барсом» (4-2).



«Никто из травмированных в ближайшее время не вернётся, но такова наша ситуация. Нужно отметить самоотдачу нападающих. У нас четыре опытных защитника и молодой Чистяков, который сейчас будто в школе. Мне нравится, насколько он напористый, его желание компенсирует отсутствие опыта. Сегодня наши ребята показали отличный оборонительный хоккей, у нас на льду оборонялись не пары защитников, а пятёрки, и это нам помогло.



Тяжело ли работать, когда серию с «Ак Барсом» сопровождают информационные атаки? Когда ты встречаешься с какой-то командой трижды за четыре года, то это не лучший способ завести друзей. Но мы с большим уважением относимся к противнику. Однако один клуб должен вылететь, и мы не были настроены это сделать. Конечно, чувствуется какой-то привкус мыльной оперы, но с этим ничего нельзя поделать.



Мы ещё не составили расписание подготовки к следующему раунду, но понятно, что основное внимание будет направлено на поиск баланса. Как можно прокомментировать информацию об отъезде Грубеца после серии с «Ак Барсом»? Если вы прочитали это в интернете, то, вероятно, это правда», – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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