«Ак Барс»: старались, бились, сражались до последней секунды, но этого не хватило

Официальный аккаунт казанского «Ак Барса» в «Инстаграме» поблагодарил болельщиков за поддержку и прокомментировал поражение от «Авангарда» в шестом матче серии первого раунда плей-офф.
«Мы проиграли. Старались, бились, сражались до последней секунды, но этого не хватило. Спасибо каждому болельщику, каждому голосу на арене и каждому слову поддержки. Всё у нас ещё будет. Любим вас», – написала пресс-служба клуба в «Инстаграме».
Напомним, серия завершилась победой «Авангарда» со счётом 4-2. Омичи вели в серии 3-0, но затем дважды подряд уступили. Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина соперники встречались в финале Восточной конференции, тогда «Авангард» выиграл в семи матчах.
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