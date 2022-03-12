Грицюк прокомментировал эпизод с Квартальновым, который не пожал руки игрокам «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Арсений Грицюк после победы над «Ак Барсом» (2:0, 4-2) отказался комментировать эпизод с участием главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова, который не пожал руки игрокам.

«Блин, для меня это первый плей-офф. Я ещё не видел такого. Спросил у ребят… Ну, не знаю. Не хочу комментировать — может, неправильно что-то скажу. Но я не знаю, как это случается.

Серия получилась колоритной. Ещё до плей-офф, когда мы попали на «Ак Барс», я читал, что наша серия самая ожидаемая. Я понимал, что к ней будет привлечено много внимания. И это ещё больше мотивировало, что в этой серии нужно побеждать.

Думаю ли, что в серии «Магнитка» — «Авангард» будет атакующий хоккей? Я не знаю. Мне кажется, это всё-таки не совсем наш хоккей — обмен ударами. Мы будем придерживаться своей игры. Нас не должно волновать, как играют они. Да, «Ак Барс» играет больше в давление, а «Магнитка» — в контроль шайбы. Но надеюсь, что если мы против них сыграем в давление, у нас будет больше шансов», — цитирует Грицюка «Матч ТВ».



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