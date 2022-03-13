Артемий Панарин отличился в матче с «Далласом», набрав третье очко в первом периоде

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 1-й период, счёт в матче – 4:2 в пользу гостей.
На 15-й минуте отличиться удалось 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину, которому ассистировали К’Андре Миллер и Драйден Хант. Ранее Артемий принял участие в голах Мики Зибанеджада и Адама Фокса. Таким образом, к окончанию первого игрового отрезка Панарин набрал уже три очка.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
На счету Панарина в нынешнем сезоне уже 66 (16+50) очков в 54 встречах, в которых ему удалось заработать коэффициент полезности «+4».
- 13 марта 2022
-
04:44
-
04:36
-
03:07
-
02:29
- 12 марта 2022
-
23:13
-
22:24
-
22:07
-
21:22
-
20:34
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
20:03
-
19:48
-
19:39
-
19:31
-
19:23
-
19:06
-
18:44
-
18:32
-
17:59
-
17:38
-
17:28
-
17:18
-
16:20
-
15:10
-
14:57
-
13:59
-
13:30
-
12:59
-
12:45
-
12:25