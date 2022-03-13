Артемий Панарин отличился в матче с «Далласом», набрав третье очко в первом периоде

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Даллас Старз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 1-й период, счёт в матче – 4:2 в пользу гостей.

На 15-й минуте отличиться удалось 30-летнему российскому форварду «синерубашечников» Артемию Панарину, которому ассистировали К’Андре Миллер и Драйден Хант. Ранее Артемий принял участие в голах Мики Зибанеджада и Адама Фокса. Таким образом, к окончанию первого игрового отрезка Панарин набрал уже три очка.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

На счету Панарина в нынешнем сезоне уже 66 (16+50) очков в 54 встречах, в которых ему удалось заработать коэффициент полезности «+4».