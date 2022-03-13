«Монреаль» проиграл «Сиэтлу» по буллитам. Гол Романова не помог команде

«Монреаль Канадиенс» в матче «Сиэтл Кракен» в Национальной хоккейной лиге проиграл по буллитам со счётом 4:3.

Встреча состоялась в Монреале на стадионе «Белл-центр». В первом периоде на голы Янни Гурда и Райана Донато из «Сиэтла» ответил шайбой Майкл Пеццетта. В втором периоде Джаред Макканн удачным броском упрочил преимущество гостей. В третьем периоде благодаря голам Ника Судзуки и Александра Романова, который также отдал одну голевую передачу «Монреалю» удалось перевести матч в овертайм.

В добавленное время команды забить не смогли. В серии буллитов «Сиэтл» оказался сильнее. Единственную и решающую шайбу забросил с седьмой попытки команды Маркус Юханссон.

Победой в матче с «Монреалем» «Сиэтл» прервал серию из четырёх поражений.