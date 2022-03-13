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«Монреаль» проиграл «Сиэтлу» по буллитам. Гол Романова не помог команде

«Монреаль» проиграл «Сиэтлу» по буллитам. Гол Романова не помог команде
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«Монреаль Канадиенс» в матче «Сиэтл Кракен» в Национальной хоккейной лиге проиграл по буллитам со счётом 4:3.

Встреча состоялась в Монреале на стадионе «Белл-центр». В первом периоде на голы Янни Гурда и Райана Донато из «Сиэтла» ответил шайбой Майкл Пеццетта. В втором периоде Джаред Макканн удачным броском упрочил преимущество гостей. В третьем периоде благодаря голам Ника Судзуки и Александра Романова, который также отдал одну голевую передачу «Монреалю» удалось перевести матч в овертайм.

В добавленное время команды забить не смогли. В серии буллитов «Сиэтл» оказался сильнее. Единственную и решающую шайбу забросил с седьмой попытки команды Маркус Юханссон.

Победой в матче с «Монреалем» «Сиэтл» прервал серию из четырёх поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Б
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Гурд – 09:26 (4x5)   1:1 Пеццетта (Эванс) – 14:50 (5x5)   1:2 Донато (Юханссон, Данн) – 16:42 (5x5)   1:3 Макканн (Юханссон, Гики) – 35:05 (5x4)   2:3 Романов (Питлик, Питри) – 41:04 (5x5)   3:3 Судзуки (Шьяро, Романов) – 57:48 (5x5)   3:4 Юханссон – 65:00 (ПБ)
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