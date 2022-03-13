Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин повторил личный рекорд по набранным очкам за матч

Артемий Панарин повторил личный рекорд по набранным очкам за матч
Комментарии

В матче «Даллас Старз» с «Нью-Йорк Рейнджерс» в Национальной хоккейной лиге нападающий гостей Артемий Панарин забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи, таким образом набрав пять очков и повторив личный рекорд по результативным действиям за игру.

Встреча проходила в Далласе, на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и заввершилась победой «Рейнджерс» со счётом 7:4. Помимо Панарина у гостей по одной шайбе забросили Грег Маккегг, Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Патрик Немет, Баркли Гудроу и Райан Строум. У хозяев забивали Эса Линделль, Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон и Джо Павелски.

До этого Панарину уже удавалось набрать пять очков за матч дважды. В 2017 году он отдал пять голевых передач в матче с «Нью-Джерси Девилз». А в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» в 2020 Артемий забросил две шайбы и отдал три ассиста.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Артемий Панарин отличился в матче с «Далласом», набрав третье очко в первом периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022