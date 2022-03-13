Артемий Панарин повторил личный рекорд по набранным очкам за матч

В матче «Даллас Старз» с «Нью-Йорк Рейнджерс» в Национальной хоккейной лиге нападающий гостей Артемий Панарин забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи, таким образом набрав пять очков и повторив личный рекорд по результативным действиям за игру.
Встреча проходила в Далласе, на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и заввершилась победой «Рейнджерс» со счётом 7:4. Помимо Панарина у гостей по одной шайбе забросили Грег Маккегг, Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Патрик Немет, Баркли Гудроу и Райан Строум. У хозяев забивали Эса Линделль, Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон и Джо Павелски.
До этого Панарину уже удавалось набрать пять очков за матч дважды. В 2017 году он отдал пять голевых передач в матче с «Нью-Джерси Девилз». А в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» в 2020 Артемий забросил две шайбы и отдал три ассиста.
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