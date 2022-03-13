«Эдмонтон» переиграл «Тампу» с разницей в три шайбы

Только что в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». По итогам матча победу одержали хозяева со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
В составе хозяев дубль оформил Коннор Макдэвид, по разу отличились Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. У гостей гол на счету Зака Богосяна.
Отметим, ворота «Тампы» защищал Брайан Эллиот. Также у «Тампа-Бэй» приняли участие в матче двое россиян – форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв. Голкипер Андрей Василевский остался в качестве запасного игрока.
После 59 игр «Эдмонтон» с 68 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Тампа» набрала 80 баллов в 58 встречах и занимает третье место на Востоке.
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