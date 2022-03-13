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«Эдмонтон» переиграл «Тампу» с разницей в три шайбы

«Эдмонтон» переиграл «Тампу» с разницей в три шайбы
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Только что в Эдмонтоне (Канада) на арене «Роджерс Плэйс» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». По итогам матча победу одержали хозяева со счётом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).

В составе хозяев дубль оформил Коннор Макдэвид, по разу отличились Леон Драйзайтль и Кайлер Ямамото. У гостей гол на счету Зака Богосяна.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 марта 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
4 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Макдэвид (Ямамото, Бэрри) – 10:01 (5x5)   2:0 Макдэвид (Бэрри, Драйзайтль) – 39:15 (5x4)   2:1 Богосян (Перри, Марун) – 49:42 (5x5)   3:1 Драйзайтль – 52:52 (5x5)   4:1 Ямамото (Кейн) – 57:46 (en)

Отметим, ворота «Тампы» защищал Брайан Эллиот. Также у «Тампа-Бэй» приняли участие в матче двое россиян – форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачёв. Голкипер Андрей Василевский остался в качестве запасного игрока.

После 59 игр «Эдмонтон» с 68 очками занимает седьмое место в таблице Западной конференции. «Тампа» набрала 80 баллов в 58 встречах и занимает третье место на Востоке.

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