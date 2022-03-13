Панарин стал первым после Гретцки по количеству матчей, в которых он сделал 50 передач

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в матче с «Даллас Старз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиге набрал три пять очков: забросил шайбу и отдал четыре результативные передачи. Таким образом, он достиг отметки в 50 передач в текущем сезоне. На это ему потребовалось 54 матча.
Со времён Уэйна Гретцки, который сделал 50 передач за 51 матч в сезоне-1996/1997 никому не удавалось достигать этого показателя в меньшем количестве игр, чем потребовалось Панарину.
Напомним, встреча проходила в Далласе, на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и заввершилась победой «Рейнджерс» со счётом 7:4. Помимо Панарина у гостей по одной шайбе забросили Грег Маккегг, Мика Зибанеджад, Адам Фокс, Патрик Немет, Баркли Гудроу и Райан Строум. У хозяев забивали Эса Линделль, Тайлер Сегин, Джейсон Робертсон и Джо Павелски.
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