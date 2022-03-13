Вайсфельд: в шестой игре «Авангард» вообще ничего не дал создать «Ак Барсу». Без просвета

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о результате серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».
«В шестой игре «Авангард» вообще ничего не дал создать «Ак Барсу». Без просвета. Вот «Северсталь» с «Динамо» играют серию – там какие-то качели, не знаешь, чем закончится. А тут громадного преимущества у «Авангарда» не было, но в мелочах он превосходил соперника.
Согласен, что на защитников омичей выпала огромная нагрузка после ухода Покки и Каски. Интересно посмотреть, чем это закончится. В долгую это не будет работать. Одну серию можно сыграть, а вот дальше будет сложно. Как говорил Андрей Николишин, если ты всегда играл по 12 минут, а потом тебе дали 16 – это большая разница. Например, Войнов привык проводить много времени на льду, а Чистяков – не уверен. Нужно рациональное распределение сил. А если человек не привык столько играть, то ему будет сложно», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 13 марта 2022
-
12:17
-
11:57
-
11:22
-
11:05
-
10:47
-
09:10
-
08:59
-
08:39
-
08:30
-
08:03
-
07:22
-
07:00
-
06:40
-
06:11
-
05:53
-
04:44
-
04:36
-
03:07
-
02:29
- 12 марта 2022
-
23:13
-
22:24
-
22:07
-
21:22
-
20:34
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:12
-
20:06
-
20:03
-
20:03
-
19:48
-
19:39
-
19:31
-
19:23