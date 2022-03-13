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Вайсфельд: в шестой игре «Авангард» вообще ничего не дал создать «Ак Барсу». Без просвета

Вайсфельд: в шестой игре «Авангард» вообще ничего не дал создать «Ак Барсу». Без просвета
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о результате серии плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Ак Барсом».

«В шестой игре «Авангард» вообще ничего не дал создать «Ак Барсу». Без просвета. Вот «Северсталь» с «Динамо» играют серию – там какие-то качели, не знаешь, чем закончится. А тут громадного преимущества у «Авангарда» не было, но в мелочах он превосходил соперника.

Согласен, что на защитников омичей выпала огромная нагрузка после ухода Покки и Каски. Интересно посмотреть, чем это закончится. В долгую это не будет работать. Одну серию можно сыграть, а вот дальше будет сложно. Как говорил Андрей Николишин, если ты всегда играл по 12 минут, а потом тебе дали 16 – это большая разница. Например, Войнов привык проводить много времени на льду, а Чистяков – не уверен. Нужно рациональное распределение сил. А если человек не привык столько играть, то ему будет сложно», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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