Вайсфельд: вылет «Ак Барса» — не проблема Квартальнова. Это проблема руководства

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о работе главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.



«Что касается Дмитрия Квартальнова», то здесь не играет роли то, что я думаю о нём. Самое главное, что думают руководители «Ак Барса». У меня изначально было большое сомнение, что проект увенчается успехом. Так и произошло – вылет в первом круге. Это не проблема Квартальнова, что «Ак Барс» проиграл. Это проблема руководства, что на Квартальнова сделали ставку», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, казанская команда уступила в первом раунде плей-офф омскому «Авангарду» в шести матчах. Подопечные Квартальнова уступали 0-3 в серии, но затем сделали 2-3. Итоговый счёт серии – 2-4.