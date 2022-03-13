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Вайсфельд: вылет «Ак Барса» — не проблема Квартальнова. Это проблема руководства

Вайсфельд: вылет «Ак Барса» — не проблема Квартальнова. Это проблема руководства
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о работе главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова.

«Что касается Дмитрия Квартальнова», то здесь не играет роли то, что я думаю о нём. Самое главное, что думают руководители «Ак Барса». У меня изначально было большое сомнение, что проект увенчается успехом. Так и произошло – вылет в первом круге. Это не проблема Квартальнова, что «Ак Барс» проиграл. Это проблема руководства, что на Квартальнова сделали ставку», – сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, казанская команда уступила в первом раунде плей-офф омскому «Авангарду» в шести матчах. Подопечные Квартальнова уступали 0-3 в серии, но затем сделали 2-3. Итоговый счёт серии – 2-4.

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