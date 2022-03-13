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Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, Макдэвид – третьей

Панарин признан первой звездой дня в НХЛ, Макдэвид – третьей
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Национальная хоккейная лига опубликовала лучших игроков прошедшего игрового дня. По его итогам российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первой звездой.

Россиянин забросил одну шайбу и отдал четыре голевые передачи, набрав пять очков и повторив личный рекорд по результативным действиям за игру. До этого Панарину дважды удавалось набрать пять очков за матч. В 2017 году он отдал пять голевых передач в матче с «Нью-Джерси Девилз», а в игре с «Нью-Йорк Айлендерс» в 2020-м Артемий забросил две шайбы и отдал три передачи.

Второй звездой дня стал Роберт Томас из «Сент-Луис Блюз». На его счету четыре очка (2+2) в матче с «Нэшвилл Предаторз».

Третьей звездой стал форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший дубль в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг».

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