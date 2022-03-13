«Авангард» – о серии с «Ак Барсом»: неплохо Боб погулял с Барсиком?

Вчера, 12 марта, завершилась серия первого раунда плей0офф с участием омского «Авангарда» и казанского «Ак Барса». По итогам матча победу одержали омичи и выиграли серию со счётом 4-2.

Официальный «Инстаграм» команды опубликовал отрывок из видео «Как успокоить Барсика?», которым анонсировали серию с «Ак Барсом», со словами «Барсик пойдём гулять». В комментарии к видео клуб написал: «Неплохо Боб погулял с Барсиком?»

Напомним, омичи анонсировали встречу с помощью видео, которое названо «Как успокоить Барсика», где главный тренер команды Боб Хартли представлен в качестве хозяина кота по кличке Барсик. Эпизод происходит в кабинете ветеринара.



В Кубке Гагарина – 2021 команды играли друг с другом в финале Восточной конференции. Тогда омичи в семи матчах одержали победу и вышли в финал турнира. Та серия была примечательна тем, что ни одна из команд не выиграла дома, а все встречи соперники выигрывали в гостях.