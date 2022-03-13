Директор «Северстали»: у нас нет опасений, что Разин куда-то уйдёт

Директор «Северстали» Николай Канаков ответил на вопрос о возможном уходе из клуба главного тренера команды Андрея Разина.



«Разин у нас на контракте ещё на следующий год – вообще разговоров нет. Это будет чисто его желание – захочет он уйти или нет. У нас нет опасений, что он куда-то уйдёт.



Тимашов, Гуслистов, Вовченко – все они ограниченно свободные агенты, сам по себе никто уйти не может. Только за компенсацию», – цитирует Канакова ТАСС.



Напомним, специалист возглавляет команду с 2018 года. Под его руководством «Северсталь» в текущем розыгрыше плей-офф в первом раунде с московским «Динамо» дошла до седьмого матча. При этом подопечные Разина вели в серии со счётом 2-0 после двух гостевых игр.