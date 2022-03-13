Экс-защитник СКА: Кузьменко стоит попробовать свои силы в НХЛ. Такие хоккеисты там ценятся

Известный в прошлом хоккеист Кирилл Сафронов поделился мнением о форвардах СКА — Андрее Кузьменко и Антоне Бурдасове.



«Судя по матчам серии СКА и минского «Динамо», Кузьменко и Бурдасов очень хотят доказать, что тренеры сборной сильно ошиблись, отказавшись от их услуг на Олимпиаде? Все и так знают, что это отличные игроки. Но, повторю, у каждого тренера есть своё видение команды, свои предпочтения. Вряд ли Кузьменко и Бурдасову сейчас надо что-то доказывать штабу сборной. Они выступают за клуб, где им полностью доверяют, где они лидеры.



Доказал ли Кузьменко, что готов к переходу в НХЛ? Мне Андрей очень нравится, всегда его отмечаю. Он очень быстрый, резкий, прекрасно владеет своим телом, что важно на маленьких площадках. Умеет менять направление движения, все эти его «улитки»… Такие хоккеисты в Северной Америке ценятся. Ну, и статистика этого форварда говорит сама за себя. Особенно в нынешнем сезоне. Мало того, что он забивает и отдаёт, у него ещё и «плюс-минус» очень хороший. Думаю, Кузьменко, несомненно, стоит попробовать свои силы в НХЛ, и, возможно, у него всё получится. У такого игрока есть шанс не просто поехать за океан, но и там закрепиться, показать своё мастерство.



Но попасть за океан, похоже, россиянам будет в ближайшее время сложнее? Сейчас такая обстановка. Все на нервах, каждый день приносит какие-то новые негативные новости нашей стране. Поэтому не стоит особо реагировать на всё то, что пишут. Просто болеть за наших ребят в НХЛ, следить за российским чемпионатом. И надеяться, что ситуация разрешится, настанет мир и всё будет как прежде.



Сможет ли вообще НХЛ прожить без русского хоккея? Понятно, что болельщики в НХЛ приходят смотреть на лучших игроков планеты. А все наши игроки точно не на последних ролях в заокеанской лиге. Но если россияне вернутся на родину, КХЛ от этого только выиграет. Пока ребята выступают в НХЛ за свои команды. И хотелось бы, чтобы так продолжалось и дальше», — цитирует Сафронова «Спорт уик-энд».