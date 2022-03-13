Форвард «Чикаго» П. Кейн вышел на второе место по набранным очкам в истории клуба
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Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн вышел на второе место по очкам в истории клуба, набрав три балла во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Оттавой Сенаторз» (6:3).
33-летний форвард опередил по данному показателю Бобби Халла, на счету которого 1153 (604+549) балла за 1036 игр. Кейн заработал на данный момент 1156 (423+733) очков за 1085 встреч. Также капитан «Чикаго» продлил свою результативную серию в текущем сезоне до шести матчей, в которых набрал 15 (3+12) баллов.
Рекордсменом клуба по количеству набранных очков является Стэн Микита, заработавший за 1396 встреч 1467 (541+926) баллов.
В текущем регулярном чемпионате Кейн принял участие в 56 матчах, набрав 68 (19+49) очков при показателе полезности «-12».
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