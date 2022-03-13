«Не столько поражение Квартальнова, сколько победа Хартли». Гимаев-мл. — об «Ак Барсе»

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев подвёл итоги серии плей-офф Кубка Гагарина между «Авангардом» и «Ак Барсом» (4-2).



«Главная причина победы «Авангарда» — это организация игры. Боб Хартли всё лучшее, что было в прошлогоднем плей-офф, смог достать и в этот раз. Ощущается и опыт победы в Кубке Гагарина: ребята знают, что могут выигрывать, если будут делать всё правильно. Особенно это сказалось в последней шестой встрече. Там было явное преимущество на стороне омичей в плане, прежде всего, организации игры.



Я не хочу искать виноватых. В руководстве «Ак Барса» сами разберутся, как им действовать дальше. Тут не столько поражение Квартальнова, сколько победа Хартли. «Авангард» — объективно хорошая команда. Уверенно отыграл вратарь Шимон Грубец, и все остальные показали тот хоккей, который от них требовал Хартли. Хотя и не без проблем обошлось — сказывался отъезд финских защитников, особенно в четвёртом и пятом матче. В шестой встрече, несмотря ни на что, смогли сыграть организованно в обороне.



Почему Квартальнов так и не смог показать результат вместе с «Ак Барсом»? Я бы не хотел критиковать Квартальнова. Наверное, у него слишком прагматичный хоккей, в котором не хватало созидания. По ходу сезона тоже были проблемы в большинстве и с заброшенными шайбами», — цитирует Гимаева «РБ Спорт».