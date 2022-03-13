«Вашингтон» принял участие в аукционе в поддержку ЛГБТ-сообщества

«Вашингтон Кэпиталз» принял участие в аукционе, целью которого была поддержка ЛГБТ-сообщества, сообщает официальный сайт клуба.
Отмечается, что в качестве лотов были представлены использованные игроками клюшки и шайбы с автографами Витека Ванечека, Тома Уилсона и Никласа Бекстрёма, а также свитер с автографами хоккеистов, с помощью которых столичный клуб собрал более $ 25 тыс. Средства будут направлены в различные благотворительные организации.
«Вашингтон» проводит подобные акции шестой год подряд.
Отметим, что в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Кэпиталз» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, заработав 74 очка после 60 проведённых встреч. В следующей встрече «Вашингтон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» (16 марта, 2:00 мск).
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